«Ситуация в секторе Газа не влияет на турпоток»: певица Глюк’oza вылетает из Израиля, но туристы продолжают ехать

Певица Глюк’oza очень неудачно отправилась в Израиль. Она прилетела на концерт Бруно Марса как раз накануне бомбардировок. Теперь она отправляет поклонникам видео о том, как она побывала в бомбоубежище вместе детьми.

По словам певицы, она впервые прилетела в Тель-Авив, и первые впечатления были отличными: «Погода не хуже, чем в Майами». Однако в отеле началась воздушная тревога. Гостей согнали в убежище. Ранее в соцсетях писали, что Глюк’oza не может вернуться домой, рейсы отменили. Но сегодня она успокоила поклонников и поблагодарила их за беспокойство.

«Мы взяли билетики на завтра, на сегодня рейсов не было. Конечно, приняли решение возвращаться. Сейчас вышли из отеля попить кофе, потому что вчера долго там сидели. На улицах все спокойно: люди сидят пьют кофе, кто-то ездит на великах», — рассказала артистка.

Благодарные фанаты стали приветствовать решение звезды вернуться в родные края.

«Мы реально за вас с семьей переживаем. Ну что поделать, жизнь она такая. Она происходит, пока мы на нее свои планы строим. Легкой дороги домой вам!», «Береги себя, пожалуйста», «Возвращайтесь домой, в самую безопасную страну», — написали люди в группе Глюк’ozы в соцсетях.

Хотя конфликт между Израилем и Палестиной сильно обострился, на турпотоке это отразилось не слишком. Многие не отказываются от запланированного и уже оплаченного отдыха в Израиле.

«Там всегда неспокойно. Но ситуация в секторе Газа никогда не влияла на турпоток. Ведь там задействована совсем другая география», — объяснила журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня» специалист по туризму Ирина Филиппова.

Ранее мы писали о самых популярных курортах на Новый год.