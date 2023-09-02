Ситуация в сфере безопасности находится под контролем избиркома ДНР

Владимир Высоцкий, занимая должность главы избирательной комиссии ДНР, заявил о том, что совместный контроль с силовыми структурами позволяет продолжить выборы, даже если Республика рискует оказаться под обстрелами.

Также глава избиркома образно отметил, что они держат «руку на пульсе». Это говорит о том, что ситуация действительно находится под контролем силового блока, куда вошли Росгвардия, МВД, а также ФСБ. Выборы, тем не менее, не приостановлены. Высоцкий заявил, что на них «мы выбираем свое будущее». Он уверен, что в нем не будет всех этих угроз для жизни и безопасности.