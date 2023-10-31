Ситуацию в Дагестане проверят на вмешательство западных спецслужб

Депутаты Госдумы поддержали идею проверить события в Дагестане на вмешательство. Подробности сообщает РИА Новости .

Депутат Султан Хамзаев рассказал, что все коллеги высказались за проведение расследования. Теперь Госдума даст поручение соответствующему комитету, отвечающему за безопасность, проверить события в Дагестане на вмешательство представителей западных структур.

Расследование, провести которое изначально предложил Хамзаев, поддержал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. На пленарном заседании во вторник он поручил подготовить необходимые бумаги. Подготовкой протокольных документов депутат Хамзаев займется сам.