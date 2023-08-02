Сядет или нет: стало известно, возникнут ли у Собчак проблемы с законом после интервью Панина

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет России с требованием проверить интервью скандального актера Алексея Панина телеведущей Ксении Собчак. Общественный деятель считает, что в видеоролике Панин призвал к развалу России, а также к убийству президента страны Владимира Путина.

Собчак же, отметила Мизулина, транслирует эти идеи широкой публике. Хотя сама телеведущая уже заявила, что не поддерживает взгляды актера. Адвокат Максим Калинов рассказал, что с точки зрения закона Ксения Собчак действительно не несет ответственности за оскорбительные комментарии Панина.

По словам эксперта, журналистка права, когда говорит о том, что не имеет права цензурировать речь своего собеседника.

«Будучи журналистом и администратором своего YouTube-канала, Ксения имеет полное право выкладывать речь своего собеседника, при этом не поддерживая его позицию», — отметил Калинов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Адвокат добавил, что именно в этом заключается суть журналистики.

«Никаких юридических оснований для уголовного преследования Ксении Собчак нет», — считает адвокат.

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