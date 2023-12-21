«Сюрприз называется Страшный суд»: Симоньян объяснила, почему человечеству нужно бороться со злом в 2024 году

Главред RT и МИА «Россия сегодня» выступила с поздравительной речью и объяснила, как человечество может стать лучше в следующем году.

Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1» заявила, что медицина не стоит на месте. Человечество стремительно развивается, ища разные пути для вечного здоровья и молодости. Журналистка уверена, что наука стоит на пороге открытия бессмертия.

«Это и будет то самое воскрешение, предсказанное нам. А дальше нас ждет сюрприз. В Библии этот сюрприз называется Страшный суд... Как он назовется искусственным интеллектом, я не знаю. Но он неизбежно будет — так движется наука. Когда Земля окажется перенаселена, условий для жизни приемлемых в силу разных катаклизмов — природных, военных — останется не так много и встанет вопрос о том, а кто останется на Земле вообще-то жить», — поделилась мыслями Симоньян.

По словам Симоньян, можно обмануть кого угодно и что угодно, но память всегда будет помнить поступки и то, чем человек руководствовался в них. Именно по этой причине главред RT призвала следить за своими действиями, помыслами, быть добрее и не множить зло в следующем году.

«Я желаю нам всем, чтобы нашей памяти на этом Страшном суде, как бы он ни назывался по науке, было о чем рассказать о нас хорошего и как можно меньше плохого», — заявила Маргарита Симоновна.

Симоньян заключила, что каждая месть и зло отражается на Вселенной, в которой итак уже мало прощения, веры и мира. Однако еще не поздно исправиться.