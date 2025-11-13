Сюрприз в ПТС: из-за одной строки водители теряют возможность ездить на авто

Владельцы автомобилей в России рискуют столкнуться с отказом в регистрации транспортного средства при отсутствии уплаты утилизационного сбора. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на разъяснения экспертов.

Согласно законодательству, сбор оплачивается производителями транспортных средств, собранных в России, либо компаниями и частными лицами, которые ввозят машины из-за рубежа. Обычно его сумма включается в стоимость автомобиля, однако если сбор не был перечислен, обязанность по оплате переходит к новому владельцу.

Проверить, внесен ли утильсбор, можно по данным паспорта транспортного средства. В бумажной версии отметка находится в разделе «Особые отметки», а в электронном ПТС информация доступна через онлайн-сервисы — портал ФНС, реестр Российского союза автостраховщиков и специализированные приложения. Для поиска требуется VIN или номер ЭПТС.

Исключением остаются автомобили, ПТС которых оформлен до 1 сентября 2012 года — на такие транспортные средства требование об уплате утильсбора не распространяется.

По данным источника, в ГИБДД уже зафиксированы случаи отказа в регистрации машин, за которые сбор не был внесен. Эксперты рекомендуют проверять информацию до покупки, чтобы избежать дополнительных расходов и проблем с постановкой авто на учет.

