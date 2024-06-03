СК изучит жалобы на откровенный наряд Бузовой на концерте в День защиты детей

Следователи СК изучат жалобы на откровенный наряд Ольги Бузовой на концерте в Уфе, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Башкортостану.

Ольга Бузова на VK Fest в Уфе вышла на сцену в высоких сапогах и купальнике.

«Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!» — возмутился башкирский депутат Рустем Ахмадинуров.

Он заявил, что подаст запрос в уфимскую мэрию, чтобы выяснить, кто вообще приглашал Бузову и позволил выступить ей в таком наряде.

В соцсетях многие жители башкирской столицы согласились с депутатом. Позже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила Бузову с участниками «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой.