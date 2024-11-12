СК: литовский активист Барткевичюс осквернил мемориал ветеранам ВОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание начать уголовное преследование в отношении гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса, который осквернил памятник солдатам Великой Отечественной войны в Курской области.

Согласно сообщениям СМИ, литовский активист Валдис Барткевичюс повредил памятник Воинам-освободителям в Судже, рядом с которым расположена братская могила советских бойцов. Информации о том, как именно Барткевичюс оказался в Курской области, не поступало.

Барткевичюс не раз выступал за полный запрет русского языка и культуры на территории Литвы, совершал акты вандализма, осквернив памятник известному поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, а также открыто оправдывал террористический акт в московском «Крокус Сити Холле».

Ранее сообщалось, что в Хакасии с двух рядов надгробий участников СВО сняли флаги.