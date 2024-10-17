В Хакасии с двух рядов надгробий участников СВО сняли флаги

В Хакасии с двух рядов надгробий участников специальной военной операции (СВО) на Украине сняли флаги. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, знамена исчезли с могил всего за сутки, при этом флагштоки получили повреждения. Родственники погибших военных выразили сомнения в версии о воздействии стихии.

По их словам, в последние два дня в регионе не было сильного ветра.

«И если бы это была непогода, то они валялись бы рядом, а не бесследно исчезли, считают родные погибших бойцов (...) Не верю, что крест мог упасть сам (...), это совсем свежая могила», — рассказала собеседница издания.

Однако сами могилы не подверглись вандализму, лишь на одной из них крест оказался на земле, уточняет издание. В отношении произошедшего ведет проверку местная полиция.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе вандалы осквернили памятники на Центральном кладбище.