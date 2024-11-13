СК: мост через ж/д пути под Джанкоем рухнул из-за перегруженной фуры, пострадали два человека

В следственном управлении СК Крыма проинформировали о подробностях обрушения железнодорожного моста, которое произошло вечером в среду, 13 ноября, в Джанкойском районе республики.

Сообщается, что мостовые конструкции не выдержали веса перегруженной фуры. В результате чего и произошло обрушение путепровода. В СК отметили, что к настоящему времени известно о минимум двух пострадавших.

«В результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста. Травмы получил водитель грузовика, еще один пострадавший — водитель легкового автомобиля — госпитализирован», — сообщили в пресс-службе СК в соцсетях.

В настоящее время место ЧП, сам путепровод и железнодорожное полотно, осматривают специалисты. Выясняются все подробности произошедшего.

Инцидент прокомментировал также советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По его словам, железнодорожная ветка являлась второстепенной и поезда дальнего следования по ней не проходили.