СК начал проверку блогера из Иркутска за ее пожелания смерти бойцам СВО

В отношении известной иркутской блогерши, которая опубликовала видео с оскорблениями в адрес участников специальной военной операции и сомнением в значимости Дня России, началась проверка со стороны Следственного комитета. Об этом стало известно из сообщения RT .

На опубликованных изображениях женщина высказала мнение, что День России — это событие, которое не вызывает у неё чувства гордости. Более того, она заявила, что выпьет вина, если завтра все участники специальной военной операции погибнут. Эти слова вызвали негодование у пользователей. Впоследствии женщина удалила свой аккаунт.

Примечательно, что вскоре после этого инцидента женщина снова вышла на связь и сообщила, что отправляется в Стамбул. Она подчеркнула, что не собирается извиняться за свои слова, и заявила, что все её критики «потерпели неудачу», а она сама якобы с легкостью избежит ответственности за свои действия.

В настоящее время специалисты Следственного комитета проводят анализ материалов в ходе предварительной проверки.