СК начал проверку после избиения кондуктором в Петербурге 6-летней девочки-инвалида из Подмосковья

Следственный комитет РФ начал проверку по факту инцидента, который произошел в Санкт-Петербурге. Там кондуктор применила насилие в отношении ребенка-инвалида. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 13 декабря.

По словам жительницы Московской области, она приехала со своей шестилетней дочерью-инвалидом в Петербург на реабилитацию. В тот день они ехали в автобусе № 172. И к ним внезапно пристала женщина-кондуктор, которая вела себя некорректно и применила к ним физическое насилие.

«Я ехала в поликлинику и не смогла ребенка завести в автобус. У нее остался страх, начала кричать: „Мама, выходим!“ Ребенок, который почти не говорит. У нас есть справка об ушибе мягких тканей», — рассказала пострадавшая.

Она добавила, что агрессивная кондуктор разбила ей мобильный телефон. Ее дочь была высажена из общественного транспорта настолько грубо, что даже стала прихрамывать на ногу. На место были вызваны правоохранители, которые зафиксировали факт произошедшего.

Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, в настоящее время организована проверка, результат которой будет доложен руководству ведомства.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ по сохранению соцвыплат для родителей детей-инвалидов.