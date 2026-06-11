СК обвинил жительницу Екатеринбурга в развращении мальчика, но суд отказал в ее аресте

В Екатеринбурге 37-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Как сообщает E1.ru со ссылкой на источник, женщину задержали 8 июня, однако суд отказал следователям в ее аресте.

Следственный комитет предъявил обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. По данным ведомства, первый эпизод произошел в 2022 году, второй — спустя два года. Какие-либо подробности о возрасте пострадавшего и другие детали не уточняются.

Уголовное дело было возбуждено только в июне 2026 года. Следователь обратился в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с ходатайством об аресте женщины, но получил отказ. Вместо заключения под стражу суд избрал для обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий.