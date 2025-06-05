В Воронежской области на железнодорожных путях произошел взрыв

На железнодорожных путях в Воронежской области прогремел взрыв, сообщил Mash.

По информации источника, чрезвычайное происшествие (ЧП) случилось около 09:30 мск на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны. Отмечается, что железнодорожное полотно повреждено.

Об этом же инциденте сообщили другие телеграм-каналы — SHOT, Baza и Readovka.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Сообщается, что движение поездов по указанному участку железной дороги приостановлено. На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, в ночь на 1 июня на железнодорожном мосту в Брянской и Курской областях произошли теракты. Неизвестные подорвали с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) мосты.

В Брянской области в результате инцидента погибли семь человек, в том числе машинист. Известно, что там пострадали 119 человек. В Курской области обошлось без жертв.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о взрыве у Крымского моста.