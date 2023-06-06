СК: произойдет объединение уголовных дел об отравлении сидром в одном производстве

Александром Бастрыкиным, председателем Следственного комитета Российской Федерации, была поручена задача по объединению нескольких уголовных дел об отравлении сидром в одном производстве. Сообщение СК РФ приводит RT

Уголовные дела, возбужденные по статье 238 УК России продолжают расследоваться. Статья затрагивает деятельность по оказанию услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Об этом сообщается в социальных сетях СК РФ. Ранее стало известно, что спиртосодержащая жидкость отравила жителей многих областей, в число которых вошла Самарская, Ульяновская, Пензенская, Нижегородская области, а также удмуртская Республика.

Главой Следственного комитета было поручено образовать группу, состоящую из криминалистов и следователей, у которых уже есть опыт в расследовании похожих преступлений.