СК раскрыл подробности задержания убийцы Романа Легойды в подмосковном Видном

Как проинформировали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Московской области, в убийстве отца журналиста владимира Легойды подозревается 25-летний житель столичного региона. Мужчина совершил убийство 90-летнего пожилого человека из корыстных побуждений.

Ранее в российском МВД выступили с официальным заявлением по факту убийстве Романа Легойды в подмосковном голоде Видное. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Ирина Волк, полицией будет сделано все для скорейшего раскрытия данного преступления.

«Подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково. В ходе слаженных действий правоохранителей он был задержан. Часть похищенных денежных средств обнаружена в ходе обыска в съемной квартире подозреваемого», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там добавили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за совершение убийства. Сейчас следователи и криминалисты ведут допрос задержанного.

Дело взято на особый контроль главой Следкома Александром Бастрыкиным, уточнили в пресс-службе ведомства.