СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими военнопленными под Запорожьем

Следственный комитет России намерен всерьез разбираться со ставшими известными фактами жестокого обращения со стороны украинских боевиков с российскими военнопленными и привлечь всех виновных к ответственности.

Накануне появилась информация, что украинские боевики используют российских пленных в качестве живого щита перед наступлением на позиции ВС РФ. По словам добровольца с позывным «Топаз», ВСУ так поступают на запорожском направлении для «разминирования» территории, чтобы под минами погибали россияне, а не украинские военные.

«Следователи будут расследовать факты жестокого обращения со стороны вооруженных сил Украины с российскими военнопленными... Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка», - говорится в сообщении Следственного комитета в соцсетях.

Там добавили, что данные факты являются вопиющим нарушением Украиной всех конвенций об обращении с военнопленными.