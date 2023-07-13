СК РФ выложили кадры допроса предположительного убийцы офицера Ржицкого

Стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации опубликовал кадры допроса Сергея Денисенко. Он подозревается в убийстве Станислава Ржицкого, что занимает должность заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре.

В настоящее время местный суд занимается рассмотрением ходатайства следствия о принятии мер пресечения в отношении подозреваемого, и следователи требуют его ареста.

Стоит напомнить, что офицера застрелили во время его пробежки 10 июля, в понедельник. До момента своего перехода на работу в городскую администрацию, Ржицкий осуществлял командование подводной лодкой под названием "Краснодар".

На следующий день после убийства, в Туапсе был задержан 64-летний Сергей Денисенко, бывший президент Федерации карате-До Украины. В его квартире провели обыск, в результате чего обнаружился пистолет вместе с глушителем.