СК РФ взял на контроль дело о нарушении жилищных прав бывшей узницы концлагеря

Правоохранители проводят расследование по делу о халатности после информации о жалобах жителей аварийного дома в Саратове, где одним из собственников является бывшая узница концлагеря.

Впервые жалобы появились в соцсетях. Автор поста утверждал, что дом на ул. Лермонтова не могут расселить, а здание приходит во все большую непригодность для жизни. При этом отметили, что одной из соседок является бывшая узница концлагеря, которая вынуждена жить в ненадлежащих условиях. Здание, построенное в XIX веке, признано аварийным и представляет угрозу для здоровья и жизни собственников.

СК по Саратовскому округу возбудил дело о халатности. Историей также заинтересовались в главном аппарате СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Можайске первые пять семей получили ключи от новых квартир после расселения.