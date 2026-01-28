СК РФ заинтересовался делом о нападении собак в сибирском регионе

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело, связанное с ненадлежащим отловом агрессивных бездомных собак в Новокузнецке Кемеровской области, пишет VSE42.Ru .

Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального следственного управления Павлу Курочкину представить подробный доклад о ходе расследования, исполнение которого курируется центральным аппаратом ведомства.

Уголовное дело было возбуждено после многочисленных обращений жителей, которые жаловались на стаи безнадзорных животных, нападающих на людей, в том числе на детей. В текущем месяце одним из пострадавших стал школьник.

Для жителей Новокузнецка интерес главного аппарата СК может означать ускоренное решение затянувшейся проблемы, представляющей прямую угрозу безопасности.

