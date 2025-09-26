СК РФ заинтересовался обрушением знаменитой усадьбы Голицыных в Подмосковье

В подмосковном Никольском-Урюпине обрушился фасад Большого дома усадьбы Голицыных, объекта культурного наследия регионального значения, построенного в первой четверти XIX века. Инцидент привлек внимание председателя СК России Александра Бастрыкина: он затребовал личный доклад о ходе расследования, передает издание REGIONS.

Судьба памятника архитектуры долгое время оставалась сложной — после пожара 2004 года, уничтожившего планировку и интерьеры, последний собственник ООО «Оникс Менеджмент» не выполнил обязательства по обеспечению сохранности здания. 25 сентября там обрушились стены и части колоннады.

В тот же день специалисты ГУ культурного наследия Московской области провели выездное обследование, зафиксировали повреждения и направили материалы в правоохранительные органы. На основании этих данных СК по региону возбудил уголовное дело.

В настоящее время запланирован повторный осмотр места происшествия с участием криминалистов, запрошены документы на объект, назначены допросы должностных лиц и строительно-техническая экспертиза для установления точной причины обрушения.

Ранее сообщалось, что туристы из РФ в Анталье пострадали из-за обрушения потолка отеля.