СК России назвал предварительную причину смерти премьера Мариинского театра Шклярова

Причиной смерти артиста балета, премьера Мариинского театра Владимира Шклярова стал несчастный случай. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Трагический инцидент произошел в субботу. Шклярова нашли мертвым под окнами собственного дома в жилом комплексе (ЖК) на набережной Лейтенанта Шмидта. Как отмечал SHOT, артист выпал с пятого этажа. Также в СМИ распространилась информация, что Шкляров мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

«Организована доследственная проверка обстоятельств гибели Шклярова, предварительно причиной смерти стал несчастный случай», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным РИА Новости, смерть артиста не носила насильственный характера. Отмечалось, что он умер от естественных причин.

Шклярову было 39 лет. В 2003 году окончил Академию русского балета имени A. Я. Вагановой, где обучался под руководством педагога Виталия Афанаскова. После успешного завершения учебы, его пригласили в балетную труппу Мариинского театра.

В 2009 году артист достиг значительного успеха, завоевав премию и золотую медаль на Международном конкурсе артистов балета в Москве. В 2011 году Шкляров получил статус премьера Мариинского театра. В сезоне 2016/17 стал премьером Баварского государственного балета, а с 2017 года выступал в качестве приглашенного премьера труппы.

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