Премьер Мариинского театра Шкляров выпал в наркотическом угаре с балкона пятого этажа

В Санкт-Петербурге сегодня трагически погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Как передает Shot, мужчина выпал с балкона пятого этажа и разбился насмерть.

Согласно предварительной информации, трагедия произошла минувшей ночью на набережной Лейтенанта Шмидта в элитном ЖК в квартире артиста. Есть версия, что мужчина находился под действием наркотических веществ.

«Предварительно, он пытался выбраться из запертой квартиры за наркотиками», — приводится в публикации.

В настоящее время по факту гибели Шклярова Управление СКР по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве на 85-м году жизни в больнице от острой сердечной недостаточности скончалась советская и российская актриса Светлана Светличная. Знакомые Светличной поведали, последние дни перед уходом из жизни она была «тяжела» — с трудом реагировала на слова врачей, совершенно не вставала с больничной койки.

Близкие Светличной часто навещали знаменитую родственницу в стационаре. К ней регулярно приходили то сын Алексей, то внучка Маша.