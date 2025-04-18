СК России заинтересовался нарушением прав семьи с инвалидом в ЯНАО

В центральном аппарате Следственного комитета России запросили доклад о проверке в Ноябрьске: следователи заинтересовались историей с нарушением жилищных прав семьи с инвалидом. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Семья с малолетним ребенком-инвалидом живет в аварийном доме, притом что ее должны были расселить в приоритетном порядке. Продолжительное время северяне не могут добиться улучшения жилищных условий.

В истории разбираются ямальские правоохранители. Результаты проверки и другие детали изложат в докладе, а его передадут из региона главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее стало известно, что почти 14 тыс. человек будут расселены из аварийного жилья в Нижегородской области.