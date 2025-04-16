Около 14 тыс. человек будут расселены из аварийного жилья в Нижегородской области

По данным Минстроя Нижегородской области, в период с 2024 по 2028 год в регионе планируется расселить около 800 многоквартирных домов общей площадью около 236 тыс. кв. м, вследствие чего новое жилье получат почти 14 тыс. жителей Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что указанная программа охватит 44 муниципалитета региона.

Отмечается, что в текущем году планируется расселить почти 1 450 человек и вывести из эксплуатации около 24 тыс. кв. м аварийного жилфонда. Для этого уже ведется строительство 36 новых домов, 31 из которых планируется сдать до конца года.

Добавляется, что общий объем финансирования программы составит около 35 млрд рублей. Из них более 15 млрд рублей поступят из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, оставшиеся почти 20 млрд — из консолидированного бюджета региона.

Поясняется, что на данный момент заключены три договора КРТ, в рамках которых будут расселены 17 аварийных многоквартирных домов в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что почти 200 жителей Подмосковья переселили из аварийного жилищного фонда.