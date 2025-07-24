СК: в ходе цифровой обработки установлена внешность всех виновных в теракте в «Крокусе»

Специалисты Судебно-экспертного центра Следственного комитета России смогли восстановить картину произошедшего во время теракта в «Крокус сити холле» в Московской области и определить внешность подозреваемых. Об этом сообщил Александр Кречет, исполняющий обязанности директора Судебно-экспертного центра Следственного комитета Российской Федерации, в интервью «Российской газете».

Как сообщил собеседник журналистов, в результате анализа цифровых данных удалось идентифицировать лица людей, которые были причастны к инциденту, произошедшему в марте 2024 года.

«Мы принимали участие и в расследовании террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл". По результатам фотовидеотехнических и портретных экспертиз проведен ситуационный анализ, цифровая обработка видеоматериалов суммарной длительностью 40 часов, получена реконструкция событий, запечатленных с разных ракурсов», — сказал Кречет.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года произошло вооруженное нападение. Преступники открыли огонь из автоматического оружия по посетителям и зрителям, а также подожгли зрительный зал. В результате этого инцидента 147 человек погибли, еще 336 получили ранения различной степени тяжести. Трое человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в процессе по делу «Крокуса» примут участие 150 потерпевших. При этом статус потерпевшего ранее был присвоен более чем 2,3 тыс. человек. Только малая часть из них согласились участвовать в суде, которому предстоит рассмотреть 470 томов документов.