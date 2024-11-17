СК возбудил дело из-за видео студентов-иностранцев МФЮА с призывами «резать русню»

Столичное Следственное управление СК России инициировало возбуждение уголовного производства по факту выложенного в соцсетях ролика, в котором иностранными студентами Московской финансово-юридической академии (МФЮА) транслируются призывы «резать русню». Об этом в Telegram-канале центрального аппарата проинформировала пресс-служба ведомства.

Сообщается, что дело возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» УК РФ.

«В социальных медиа распространяется видеозапись, на которой запечатлено, как молодые люди с флагом иностранного государства в одном из образовательных учреждений Москвы якобы скандируют противоправные лозунги», — сообщили в СК.

Отмечается, что ситуацию держит на контроле председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По факту произошедшего уже назначены ряд экспертиз.

В свою очередь в пресс-службе МФЮА прокомментировали случившееся. Там обратили внимание на тот факт, что ролик не имеет отношения к учебному заведению, так как снят за пределами учебных корпусов. Там заверили, что все виновные в шествии будут незамедлительно отчислены и переданы силам правопорядка для проведения следственных действий.