СК возбудил дело о терроризме за убийство боевиками жителей курского села

В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «терроризм» в связи с гибелью мирных жителей села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области от рук военнослужащих украинской армии. Информация об этом была опубликована в официальном аккаунте Следственного комитета в социальных сетях.

Согласно информации, полученной от следственных органов, в январе 2025 года украинские вооружённые силы совершили нападение на мирных граждан, которые находились в подвале жилого здания в населённом пункте Русское Поречное. В результате атаки погибли не менее семи человек.

«Возбуждено уголовное дело в отношении участников вооружённых украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области», — говорится в Телеграм-канале ведомства.

В Следственном комитете сообщили, что в ходе расследования будут установлены все лица, причастные к совершению преступления, и они понесут наказание..

Произошедшее также прокомментировала в соцсетях официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат пригрозила виновным в зверствах над мирными жителями в Курской области неминуемым и неотвратимым возмездием.

Ранее сообщалось, что в подвалах домов в курском селе обнаружили тела замученных до смерти боевиками ВСУ мирных жителей.