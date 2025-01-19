Об этом со ссылкой на военнослужащих группировки «Север» сообщает РИА Новости.

В селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области обнаружили тела мирных жителей.

Украинские боевики загнали людей в подвалы домов и пытали там, после чего бросили туда несколько гранат.

Погибшие – пожилые люди, у них не было шансов выбраться из подвалов живыми.

Ранее сообщалось о том, что власти Украины отдали приказ ВСУ уничтожать население Селидово. В этот момент армия теряла контроль над городом и решила отыграться на гражданских.

Как отметил член Общественной палаты РФ, председатель трибунала Максим Григорьев, Селидово был усыпан телами мирных жителей. По оценке ОП, жертвами киевского режима стали более ста человек.