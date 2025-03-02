СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в торговом центре в Мытищах

В Мытищах, в одном из торговых центров, произошло хулиганство. По этому факту следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом проинформировали в телеграм-канале ведомства.

Согласно информации, полученной от правоохранительных органов, между гражданином и сотрудниками службы безопасности одного из торговых центров возник конфликт. В ходе инцидента мужчина совершил несколько выстрелов, предположительно из оружия, предназначенного для самообороны.

На место инцидента оперативно прибыла следственная группа. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех деталей произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в результате инцидента со стрельбой в одном из торговых центров в Мытищах пострадали три человека. По предварительным данным, все пострадавшие получили ранения в области ног и спины.