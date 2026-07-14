₽100 залога и 30 минут на платформе: как работает «Карта провожающего» в пригородных поездах Подмосковья

В 2026 году пассажиры пригородного железнодорожного транспорта оформили почти 26 тыс. пропусков в рамках сервиса «Карта провожающего». Чаще всего таким правом пользовались на Казанском направлении — 5,2 тыс. обращений. Горьковская ветка оказалась на втором месте с 3,4 тыс. случаев, а Павелецкое и Ярославское направления поделили третью строчку, показав практически одинаковые результаты — около 3,1 тыс. каждый, сообщил REGIONS.

В ЦППК связали колебания спроса с временем года. По словам Софьи Фоменко, возглавляющей департамент коммуникаций компании, пиковые нагрузки приходятся на январские праздники и теплый сезон. Наибольшее количество выдач пришлось на июнь — 5,4 тыс., май принес 4,7 тыс., а январь — 4,4 тыс..

Суть услуги заключается в бесплатном входе на станцию и выходе с платформы. Это удобно тем, кто хочет проводить или встретить пассажира, помочь с багажом. Оформить пропуск можно в билетных кассах на восьми вокзалах Москвы и примерно на 170 остановочных пунктах в области. Условия просты: залог в ₽100, который возвращают после сдачи карты. Время пребывания ограничено получасом, после чего пропуск нужно вернуть в кассу.

Ранее сообщалось, что «Стрелка» и абонемент МЦД помогут сэкономить студентам в Подмосковье.