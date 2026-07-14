Выяснилось, был ли роман между принцессой Дианой и Кеннеди-младшим

В 1990-х годах внимание публики было приковано к двум ярким фигурам — принцессе Диане и Джону Кеннеди-младшему, сыну убитого президента США. Их пути однажды пересеклись, и эта встреча, хоть и была краткой, оставила заметный след в истории светской хроники.

Как пишет RadarOnline, в 1995 году Джон, запустивший амбициозный журнал George, решил пригласить Диану на обложку и отправил ей личное письмо с просьбой о встрече. Принцесса, несмотря на плотный график, согласилась.

Утверждается, что встреча состоялось в декабре 1995 года в нью-йоркском отеле Carlyle, и прошла в полной тайне. Личный секретарь Дианы Патрик Джефсон, сопровождавший ее, позже вспоминал, что Кеннеди-младший был восхищен принцессой, а она, в свою очередь, держалась спокойно, весело и приветливо. Однако, по его словам, никаких намеков на любовную связь не было — встреча носила скорее деловой и дружеский характер.

Главной темой разговора было предложение обложки, но Диана вежливо отказалась, сказав, что подумает. После встречи они продолжали переписываться: Джон не оставлял надежды взять у принцессы интервью, но в феврале 1997 года Диана ответила из Кенсингтонского дворца, поблагодарив за письма, но вновь отклонив предложение.

Ранее сообщалось, что материалы расследования смерти принцессы Дианы засекретили на 56 лет.