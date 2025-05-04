СК возбудил уголовное дело после взрыва и пожара в московском доме

Начато расследование по делу о взрыве и пожаре, произошедших в жилом здании по адресу: улица Генерала Тюленева, дом 39, в районе Тёплый Стан города Москвы. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном телеграм-канале Следственного комитета Москвы.

Ранее службы экстренного реагирования предполагали, что причиной инцидента мог стать взрыв газового баллона в квартире на верхнем этаже здания. В результате происшествия начался пожар, который повредил перекрытия на двух этажах.

По информации, предоставленной департаментом здравоохранения города, в медицинские учреждения были доставлены пять человек, включая двух детей.

По информации, предоставленной МЧС, в результате инцидента погибли два человека. Их тела были обнаружены на верхнем этаже здания.

«По факту инцидента, произошедшего на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в СК.

В ближайшее время специалисты проведут ряд исследований, включая экспертизу по вопросам пожарной безопасности. Это нужно для того, чтобы точно определить, что стало причиной возгорания.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС ликвидировали пожар в жилом доме в Теплом Стане­­­