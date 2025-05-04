СК возбудил уголовное дело после взрыва и пожара в московском доме
По факту взрыва в жилой многоэтажке в Москве возбуждено дело
Фото: [Медиасток.рф]
Начато расследование по делу о взрыве и пожаре, произошедших в жилом здании по адресу: улица Генерала Тюленева, дом 39, в районе Тёплый Стан города Москвы. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном телеграм-канале Следственного комитета Москвы.
Ранее службы экстренного реагирования предполагали, что причиной инцидента мог стать взрыв газового баллона в квартире на верхнем этаже здания. В результате происшествия начался пожар, который повредил перекрытия на двух этажах.
По информации, предоставленной департаментом здравоохранения города, в медицинские учреждения были доставлены пять человек, включая двух детей.
По информации, предоставленной МЧС, в результате инцидента погибли два человека. Их тела были обнаружены на верхнем этаже здания.
«По факту инцидента, произошедшего на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в СК.
В ближайшее время специалисты проведут ряд исследований, включая экспертизу по вопросам пожарной безопасности. Это нужно для того, чтобы точно определить, что стало причиной возгорания.
Ранее сообщалось, что спасатели МЧС ликвидировали пожар в жилом доме в Теплом Стане