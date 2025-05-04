Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в жилом доме на юго-западе Москвы

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидирован

Безопасность

Фото: [pxhere.com]

В одном из жилых зданий на улице Генерала Тюленева, расположенном в юго-западной части Москвы, удалось полностью потушить пожар. В данный момент специалисты занимаются проливом помещений, которые пострадали от огня.

В официальном телеграм-канале МЧС России появилось сообщение, в котором говорится об этом.

«Пожар ликвидирован», — указывается в публикации.

Ранее сообщались подробности произошедшего пожара на юго-западе Москвы с районе Теплый Стан. Известно минимум о трех погибших.

Актуально