Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в жилом доме на юго-западе Москвы
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидирован
Фото: [pxhere.com]
В одном из жилых зданий на улице Генерала Тюленева, расположенном в юго-западной части Москвы, удалось полностью потушить пожар. В данный момент специалисты занимаются проливом помещений, которые пострадали от огня.
В официальном телеграм-канале МЧС России появилось сообщение, в котором говорится об этом.
«Пожар ликвидирован», — указывается в публикации.
Ранее сообщались подробности произошедшего пожара на юго-западе Москвы с районе Теплый Стан. Известно минимум о трех погибших.