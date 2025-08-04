СК заинтересовался облезлым домом, где рухнул потолок

В Прокопьевске Кемеровской области в одном из жилых домов обрушился потолок. Инцидентом, едва не погубившим людей, заинтересовались следователи. Об этом сообщает sibdepo.ru.

Обрушение случилось ночью, 4 августа, в квартире на улице Петренко, 26. По предварительным данным, причиной стал затяжной потоп с крыши — намокшая штукатурка не выдержала нагрузки. Инцидент произошел, пока жильцы спали. Никто из них не пострадал.

После ЧП СК Кузбасса начал доследственную проверку. Рассматривают возможные нарушения безопасности при содержании дома. По итогам проверки могут возбудить уголовное дело по статье 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Не исключено, что подтвердится халатность управляющей компании или подрядчиков.

Прокуратура Кузбасса также подключилась к ситуации.

Ранее сообщалось, что в уральской столице обрушился дом с офисами.