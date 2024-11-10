СК заинтересовался видео с двумя девушками, оправдывавшими в сети теракт в «Крокусе»

Сотрудники Следственного комитета России инициировали проведение проверки по факту выложенного накануне в интернете видео, где две девушки, предварительно, публично высказываются в сторону оправдания произошедшей мартовской трагедии в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске.

Об этом проинформировали в пресс-службе, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Московской области.

«Следователем следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области организована процессуальная проверка по факту размещения в одной из социальных сетей видеозаписи, содержащей оправдание террористического акта, произошедшего в „Крокус-Сити“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствию предстоит установить личности заснятых на видеозаписи девушек. После чего они будут задержаны и допрошены на предмет произошедшего.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» случился 22 марта 2024 года. Ворвавшиеся в здание террористы открыли огонь из автоматического оружия по мирным гражданам, а после подожгли зрительный зал. В результате произошедшего погибли 145 человек, множество пострадали и были размещены в больницах.

В воскресенье, 22 сентября, спустя полгода после трагедии, в Павшиной пойме в Красногорске Московской области прошла панихида по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Никольский собор, в котором прошла панихида, был выбран неслучайно: именно там с 22 марта нынешнего года был размещен церковный штаб помощи пострадавшим.

ранее сообщалось, что Crocus Group начала выплаты пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».