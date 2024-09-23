Crocus Group начала выплаты пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле»

Компания Crocus с понедельника, 23 сентября, начнет собранные Фондом наследия Муслима Магомаева выплаты пострадавшим во время мартовского террористического акта, что устроили преступники в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, сообщила пресс-служба группы на сайте компании.

Как приводится в публикации, в общей сложности за время работы программы в Фонд наследия Муслима Магомаева поступило порядка 140,2 млн рублей.

«Всего комиссией была обработана 341 заявка и установлено 12 категорий пострадавших. На данный момент все собранные средства распределены между гражданами, подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов», — говорится в сообщении.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» случился 22 марта 2024 года. Ворвавшиеся в здание террористы открыли огонь из автоматического оружия по мирным гражданам, а после подожгли зрительный зал. В результате произошедшего погибли 145 человек, множество пострадали и были размещены в больницах.

В воскресенье, 22 сентября, спустя полгода после трагедии, в Павшиной пойме в Красногорске Московской области прошла панихида по жертвам теракта в концертном зале «Крокус сити холл». Никольский собор, в котором прошла панихида, был выбран не случайно. Именно там с 22 марта нынешнего года был размещен церковный штаб помощи пострадавшим.