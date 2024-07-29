СК закончил расследование дела о покушении на Симоньян по заданию СБУ

Следствие предъявило фигурантам дела о покушении на главреда телеканала RT Маргариты Симоньян обвинения в окончательной редакции, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в полиции.

Как рассказали собеседники издания, всем участникам покушения на Симоньян из террористической группировки «Параграф-88», в скором времени разрешат ознакомиться с материалами расследования.

«Главное следственное управление (ГСУ) СКР завершило расследование уголовного дела участников террористической группировки „Параграф-88“, которым инкриминировали нападения на иностранцев и подготовку по заданию СБУ покушения на Маргариту Симоньян», — пишет издание.

Отмечается, что всего по уголовному делу о покушении на журналистку проходят более десяти фигурантов, которым СБУ обещало заплатить за ликвидацию Симоньян 1,5 млн рублей. Всем им следствием уже предъявлены обвинения.