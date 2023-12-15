СК завел дело об убийстве после исчезновения мужчины в ЯНАО

Жителя Оренбурга не могут найти уже более двух месяцев. Последний раз его видели в Новом Уренгое.

30-летний оренбуржец исчез 20 сентября. Из родного города мужчина отправился в Новый Уренгой, предположительно, для трудоустройства в ООО «Промнефтегазмонтаж». Однако с тех пор с ним не могут связаться и о его местонахождении ничего неизвестно. Дома он также не появлялся.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Согласно ориентировке, пропавший имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Его рост примерно 180 см. Последний раз его видели в коричневой замшевой куртке и черных брюках. При себе может носить мужскую сумку и документы, которые он брал для новой работы на предприятии.