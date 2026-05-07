«Скальпель» для психопата: нейробиологи просканировали мозг 800 заключенных и нашли анатомию жестокости

Психопатия остается одним из самых дорогостоящих и пугающих расстройств личности. Каждый 25-й заключенный в тюрьмах демонстрирует ее высокий уровень, а совокупный материальный ущерб от преступлений, совершаемых психопатами, исчисляется сотнями миллиардов долларов ежегодно. Однако только сейчас ученые впервые всесторонне изучили, как именно анатомия мозга связана с этим расстройством и сопутствующим ему дефицитом эмпатии.

Исследователи провели масштабную работу, опубликованную в журнале Biological Psychiatry Global Open Science. В проекте участвовали 804 мужчины, отбывающих наказание в исправительных учреждениях США. Каждого из них протестировали по профессиональным оценочным шкалам, применяемым в криминалистике, а затем провели МРТ-сканирование головного мозга.

Сопоставление данных выявило четкую картину. У мужчин с высоким уровнем психопатии фиксировалось снижение эмпатии — способности к сочувствию и заботе, — и одновременно повышение социальной активности, выражавшейся в импульсивности.

Главное открытие касалось анатомии. У психопатов оказалась заметно больше площадь поверхности коры головного мозга, особенно в зонах, отвечающих за социальную и эмоциональную обработку информации. При этом толщина коры никак не коррелировала ни с расстройством, ни со способностью к сопереживанию.

Второе важное наблюдение касалось архитектуры мозга. В типичном мозге существует четкое разделение между областями, обрабатывающими базовые ощущения — зрение, слух, обоняние, — и участками, отвечающими за сложное логическое мышление. У психопатов эта граница оказалась размытой.

Таким образом, исследование впервые демонстрирует, что психопатия имеет вполне конкретный анатомический субстрат, и открывает путь к разработке таргетных методов лечения расстройства.