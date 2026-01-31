Скандал на «Голосе»: как участница поссорила Преснякова с Пелагеей, а Asti оставила в дураках.

Этап «Слепых прослушиваний» на шоу «Голос» подарил зрителям не только яркое выступление, но и настоящую драму выбора, развернувшуюся между наставниками. Об этом пишет Вокруг ТВ.

Участница Ксения Аксютик из Бреста, исполнившая хит AC/DC «Highway to Hell», смогла развернуть к себе кресла Анны Asti и Владимира Преснякова практически сразу, а к концу номера аплодировали стоя уже все члены жюри, включая Пелагею и Ильдара Абдразакова.

Ситуация обострилась, когда Владимиру Преснякову для того, чтобы переманить талантливую вокалистку, пришлось применить блокировку против Пелагеи, что едва не привело к ссоре между давними друзьями.

«Я сделал жуткую вещь из-за вас. Я чуть не поссорился с моей подружкой», — раскаялся певец. «В смысле — чуть?» — возмутилась Пелагея.

Однако главный поворот ожидал Анну Asti, которая является кумиром для самой Ксении. Чтобы завоевать участницу, певица даже вышла на сцену для совместного исполнения своего хита «По барам». Казалось, эмоциональная связь и взаимная симпатия должны были предопределить выбор. Но финал оказался неожиданным: Аксютик приняла решение присоединиться к команде Владимира Преснякова. Asti первоначально даже не поняла произошедшего и начала радоваться, полагая, что участница идет к ней.

«Ксения, вы понимаете, что вы сейчас сделали? Вы понимаете, что вы сотворили? Вы сейчас, так сказать, „поматросили“ Анну Asti на сцене, немножечко спели с ней, а потом сказали: „Нет, Анечка, я пошла к Преснякову“», — прокомментировала ситуацию ведущая шоу Яна Чурикова.

Таким образом, выступление молодой вокалистки запомнилось не только мощным рок-номером, но и сложной игрой предпочтений, которая поставила в тупик одного наставника и заставила другого пойти на конфликт с коллегой.

