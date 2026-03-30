Скандал на Пасху: главу католиков не пустили в Храм Гроба Господня впервые за много лет

В Иерусалиме разгорелся дипломатический скандал после того, как израильская полиция воспрепятствовала проходу к Храму Гроба Господня. Под ограничение попали патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла и хранитель Святой земли отец Франческо Иельпо. Священнослужители направлялись в святыню для проведения мессы Вербного воскресенья, которая открывает череду пасхальных богослужений, пишет РГ.

Представители церкви сообщили, что инцидент произошел в Старом городе. Несмотря на отсутствие многолюдной процессии и прихожан, священнослужителям приказали развернуться и уйти. В Латинском патриархате подчеркнули, что подобное препятствие со стороны властей случилось впервые за долгие годы. Там квалифицировали действия полиции как серьезное ущемление религиозных чувств последователей христианства по всему миру.

Официальный Иерусалим настаивает, что меры были продиктованы исключительно соображениями безопасности. В условиях эскалации конфликта правительство сохраняет строгие ограничения на массовые мероприятия, а район Старого города остается закрытым. В полиции пояснили, что Храм Гроба Господня не готов к оперативному реагированию в случае чрезвычайных ситуаций, а запрос кардинала на доступ был отклонен заранее. В ведомстве заверили, что действия не имели злого умысла и были направлены исключительно на защиту высокопоставленного гостя.

Позже ситуацию попытались смягчить на высшем уровне. В канцелярии премьер-министра заявили, что произошедшее не было враждебной акцией. Президент Израиля Ицхак Герцог лично выразил сожаление в связи с инцидентом и подтвердил приверженность страны принципу свободы вероисповедания.

Инцидент произошел на фоне растущей напряженности в регионе. Военные действия в секторе Газа, а также эскалация на границе с Ливаном уже отразились на отношениях между Израилем и Ватиканом. Дипломатический контекст осложнила недавняя гибель священника в Южном Ливане и масштабное перемещение населения.