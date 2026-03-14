Скандал перед сезоном шашлыков: Милонов потребовал запретить мангалы

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой убрать из магазинов дешевые одноразовые мангалы. Причиной стала массовая привычка россиян бросать их в лесах после пикников, что вредит экологии, пишет Life.ru.

Виталий Милонов предложил ограничить продажу одноразовых мангалов для шашлыка с целью защиты окружающей среды. По мнению депутата, тонкие металлические изделия после использования часто остаются в местах отдыха. Люди выбрасывают их прямо в лесу, из-за чего экология получает серьезный урон, поэтому подобную продукцию необходимо изъять из оборота.

При этом Милонов уточнил, что не агитирует граждан приобретать взамен слишком дорогие модели. Он назвал варианты стоимостью 25 тысяч рублей проявлением безвкусицы, отметив, что жарить мясо на них зачастую невозможно из-за неподходящих материалов.

Против введения ГОСТа на шампуры и мангалы политик тоже возражает. Он пояснил, что подобный шаг неминуемо вызовет подорожание товаров и сделает отдых на природе недоступным для широкого круга людей.