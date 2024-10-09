Скандал разгорелся в Кашире после похищения четырех собак из приюта

Четырех собак похитили из приюта для бездомных животных в Кашире. По мнению хозяйки приюта, главные подозреваемые — волонтеры, которые ранее выпрашивали похищенных собак для отправки в Германию. Те все обвинения в свой адрес отрицают. В истории разбирался корреспондент портала Regions .

Собак похитили в ночь на шестое октября. Как рассказала хозяйка приюта Анна (имя изменено — прим. ред.), сделать это могли волонтеры. Ранее они просили отдать им именно этих животных, чтобы отправить их в Германию, но получили отказ. После этого, по словам Анны, ей начали поступать угрозы. Женщина обратилась в полицию.

«Меня начали обвинять, что я заточила собак, морю их голодом, что я там бываю один раз в неделю. Все это ложь! И, в конце концов, в ночь на шестое октября кто-то проник на территорию и украл собак», - заявила жительница.

Ранее Анна сотрудничала с этими волонтерами, но после истории с пересылкой животных за границу перестала. По мнению некоторых знакомых женщины, отправленных в Европу собак ждет смерть — на животных якобы проводят опыты, а также используют их для донорства органов.

«Я не утверждаю и никого не обвиняю, просто рассказываю версию. Поэтому я решила, что отныне буду отправлять собак по России, но не дальше», — поделилась Анна.

Волонтеры все обвинения отрицают. По словам волонтера Екатерины (имя изменено — прим. ред.), в прошлом именно она управляла приютом. Однако после ухода Екатерины в декрет Анна сменила замки и перестала пускать женщину на территорию.

Волонтеры утверждают, что приют Анне не принадлежит. Учреждение не стоит на учете в СББЖ, у животных нет прививок, а на балансе компании отсутствуют денежные средства. В планах Екатерины вернуть себе организацию, а также обратиться в полицию с заявлением о клевете, если Анна не удалит все посты с обвинениями.

Юристы отмечают, что за похищение собак подозреваемым грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до двух лет. При этом животных могли и вовсе не похищать — в таком случае может быть возбуждено уголовное дело о клевете. Размер штрафа может составлять до миллиона рублей, так как в истории было задействовано СМИ.

Правозащитники отмечают, что до сих пор неясно, кому принадлежит приют: ни одна из сторон не оформляла соответствующие документы. В этом случае спор может быть разрешен в суде с привлечением свидетелей и работников организации.