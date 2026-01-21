В Балашовском районе Саратовской области разрастается громкий скандал, связанный с организацией бесплатного питания в учебных заведениях. Его центральной фигурой стал директор СОШ № 9 Андрей Рыжков, который был экстренно уволен после конфликта из-за некачественных продуктов. Ситуация вынудила родителей учеников выступить с открытым письмом, в котором они прямо говорят о «гнилье» в системе и бездействии властей.

Как следует из обращения, направленного в редакцию ИА «Взгляд-инфо», увольнение Андрея Рыжкова стало следствием его принципиальной позиции. Директор отказался принимать «некачественные продукты питания» и закрыл столовую, чтобы, по словам родителей, «избежать возможного отравления детей». После перехода на индивидуальную закупку в школе № 9 ситуация нормализовалась, однако в других учреждениях района, как утверждают авторы письма, проблема сохраняется.

«Однако качество предоставляемых продуктов остается крайне низким и совершенно неудовлетворительным в других школах города и района», — указывают родители.

В обращении подробно описывается кризисная ситуация: от обеда, который в соседней школе № 12 готовили директор и учителя из-за нехватки персонала, до отсутствия воды в учебном заведении, которое администрация не позаботилась обеспечить. Родители обвиняют местные власти, в частности главу района Михаила Захарова, в игнорировании проблемы и отказе от диалога. Также в письме отмечается, что визит уполномоченного по правам ребенка Юлии Васильевой прошел без встречи с родительским сообществством.

Ситуация приобрела федеральный резонанс после заявления председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Спикер потребовал от саратовских властей навести порядок, усилить контроль и пересмотреть нормативы финансирования.

«Ну а что касается тех, кто у нас стоит во главе структур, отвечающих за это направление... стыдно должно быть. И за поставляемую продукцию в школы... Это говорит о том, что совесть потеряли», — подчеркнул Володин.

Родители настаивают на прозрачном расследовании и привлечении к ответственности виновных в сложившейся ситуации, когда «гнилье» в системе школьного питания, по их мнению, ставит под угрозу здоровье детей.