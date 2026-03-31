Скандал с Киркоровым вышел из-под контроля: простых извинений оказалось недостаточно

Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев выступил с критикой в адрес народного артиста России Филиппа Киркорова после инцидента в аэропорту Барнаула. По его мнению, певцу следует не ограничиваться уплатой штрафа за курение в неположенном месте, а публично принести извинения. Его слова передает интернет-издание «Абзац».

Горбачев подчеркнул, что подобное поведение создает дискомфорт для окружающих и не может считаться допустимым, независимо от статуса человека. Он указал, что артисту стоило либо воздержаться от курения, либо выйти в специально отведенную зону, вместо того чтобы нарушать правила.

Общественник также выразил опасение, что игнорирование подобных ситуаций может привести к более серьезным нарушениям в будущем. В связи с этим он добавил, что публичные извинения со стороны Киркорова стали бы правильным шагом и показали бы уважение к установленным нормам и другим пассажирам.