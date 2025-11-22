Скандал в автопроме: депутат напал с критикой на АвтоВАЗ из-за повышения цен на Lada

Депутат Сергей Миронов обратился к Счетной палате с требованием провести проверку деятельности АО «АвтоВАЗ». Поводом стало заявление главы предприятия Максима Соколова о предстоящем повышении цен на автомобили Lada, сообщил он в беседе с « Газетой.ру ».

Миронов указал на комплекс мер государственной поддержки, предоставленной автозаводу. На 2026 год на поддержку автопрома выделено около ₽1 трлн. Действуют повышенные утилизационные сборы, сократившие импорт автомобилей из Китая на две трети за десять месяцев. Принят закон о локализации такси, обязывающий таксопарки закупать автомобили российского производства. Предприятие освобождено от налога на прибыль до 2028 года.

При этом продажи Lada за январь–октябрь снизились на 25%. Политик поставил вопрос о необходимости аудиторской проверки формирования себестоимости продукции и расходования средств.

Ранее Autonews перечислил интересные автомобили из гаража патриарха Кирилла.