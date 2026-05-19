Скандал в медицине: священники жестко ответили на появление особых палат для мусульман

Христианские священнослужители назвали недопустимым внедрение стандартов сегрегации в медицине после новостей о появлении палат Muslim friendly. Об этом пишет Подъем издание «Подъем» .

Приоритеты христиан в медицинских учреждениях

Представители христианских конфессий прокомментировали инициативу по внедрению в российских медицинских учреждениях стандарта Muslim friendly, предполагающего создание специализированной доступной среды для мусульман. Настоятель Свято-Никольского храма в Калужской области Владислав Береговой подчеркнул, что для православных граждан ключевое значение имеет исключительно профессионализм медицинского персонала и качество оказываемого лечения. Он добавил, что для получения религиозных услуг существуют храмы, а не больницы.

Равенство пациентов перед законом и в частном секторе

Священнослужитель напомнил, что действующее российское законодательство категорически запрещает деление граждан по религиозному признаку. По его мнению, даже если частная клиника решает организовать максимально комфортную среду для последователей ислама, любой другой посетитель, вне зависимости от своего вероисповедания, должен чувствовать себя там абсолютно уютно. Владислав Береговой особо отметил, что религиозно-кастовая сегрегация является исторической особенностью индийского общества, но никак не российского народа.

Позиция католической общины России

Схожую точку зрения высказали и представители других христианских деноминаций. Генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов четко обозначил позицию своей конфессии, заявив, что для пациентов, исповедующих католицизм, нет абсолютно никакой необходимости в создании каких-либо специфических или особых условий пребывания в лечебных учреждениях.