Скандал в Розовом саду: как рабочие испортили гордость Трампа в Белом доме

В ходе масштабной реконструкции Белого дома был зафиксирован инцидент с повреждением исторической отделки. Как сообщил на своей странице в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп, рабочие, занимавшиеся благоустройством территории, нанесли существенный ущерб каменной кладке Розового сада.

По словам американского лидера, для отделки был выбран высококачественный известняк, результатом работ которым он искренне гордился. Однако недавняя проверка выявила серьезный дефект — глубокую царапину протяженностью более 20 метров.

Расследование, проведенное с привлечением записей системы видеонаблюдения, показало, что повреждение возникло по вине субподрядчика. Причиной стало использование неисправной транспортной тележки, которая при перемещении тяжелых элементов ландшафтного дизайна контактировала с поверхностью камня.

Трамп заверил, что испорченный фрагмент будет полностью заменен за счет компании-виновника. Этот инцидент произошел на фоне активной программы по обновлению президентской резиденции, которая также включает планы по возведению нового бального зала.

