Скандал в спорте: экс-игрок сборной СССР Алексей Михайличенко оскорбил россиян

Бывший кумир советских болельщиков и звезда киевского «Динамо» Алексей Михайличенко оказался в центре громкого медийного скандала. В свежем интервью украинским СМИ он перешел на прямые оскорбления в адрес целого народа, использовав крайне резкие эпитеты, передает Газета.ru .

«Падаль и нарциссы»: что именно сказал экс-футболист

Рассуждая о различиях между народами, Михайличенко решил прибегнуть к историко-географическим аналогиям, сравнив отношения русских и украинцев с англичанами и шотландцами. Однако спортивное прошлое не удержало его от неспортивного поведения в высказываниях.

Михайличенко охарактеризовал англичан и русских как «высокомерных нарциссов» и «чопорную падаль». В противовес им он выставил шотландцев и украинцев, назвав их «добродушными и простыми в общении».

«Англичане — более чопорные, самовлюбленные… как и эта российская падаль. А шотландцы являются открытыми и дружелюбными», — цитирует бывшего нападающего издание Газета.ru.

Спортивное прошлое против нынешней риторики

Многие эксперты и болельщики со стажем восприняли эти слова с особым разочарованием, напоминая о биографии спортсмена:

Сборная СССР: Михайличенко провел за главную команду Советского Союза 36 матчей, защищая честь страны на международной арене.

Титулы: Он является трехкратным чемпионом СССР и заслуженным мастером спорта Советского Союза.

Карьера: Именно советская школа футбола и киевское «Динамо» дали ему путевку в топ-клубы Европы — итальянскую «Сампдорию» и шотландский «Рейнджерс».

Череда скандалов

Стоит отметить, что это не единственный инцидент с участием ветерана футбола за последнее время. Ранее в СМИ обсуждался другой скандал: Михайличенко якобы избил сантехника, который пришел чинить отопление в его доме. Агрессивное поведение и резкие политические высказывания заставляют общественность задаваться вопросом о душевном равновесии некогда легендарного игрока.